Йохауг не смогла выполнить норматив для попадания на Олимпийские игры в беге на 10 000 м

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла участие в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10 000 м.

Йохауг показала второй результат — 31.32,88. Ей не хватило 8 секунд, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Победу одержала двукратный призер чемпионатов Европы Каролина Гровдал.