Тренер серебряного медалиста Токио-2020 Мининой: «Таня единственная спортсменка, которая весит 53 килограмма»

Тренер серебряного медалиста Токио-2020 тхэквондистки Татьяны Мининой Александр Энс прокомментировал выступление спортсменки. В финале Минина проиграла американке Анастасии Золотич.

— На сколько тяжелая турнирная сетка была?

— Как только мы увидели сетку, мы поняли, что сетка хорошая. С первыми двумя соперницами уже она встречалась. Мы рассчитывали выиграть даже лучше, чем это в итоге получилось. На самом деле, поединки получились очень сложные, мы ожидали выиграть их гораздо легче. Сразу поняли, что полуфинал будет очень жесткой. Хочется поблагодарить иранку, она выбила всех топовых бойцов, а мы выбили ее. Считаю, что сетка сложилась удачно. Спасибо Богу, что именно так все получилось.

— Если бы перед началом соревнований, вам сказали, что будет серебро, обрадовались бы?

— Да, 100 процентов. Потому что Таня единственная спортсменка, которая весит 53 килограмма. Я считаю, что сейчас мы вышли на пик формы. Хочу поблагодарить всех тренеров сборной. У нас были травмы, но мы справились. Думаю, что армия в 20 человек справилась.

Я был бы очень рад, если бы расширили количество весовых категорий. Такие слухи ходили, но так и не расширили. Скорее всего, и не расширят. Мы надеемся на вариант команды-микст. 5 весовых категорий вряд ли сделают. Придется биться в такой же сложной ситуации.

Повлияло ли на результат то, что американка выше и крупнее? Однозначно. Тане приходится делать двойную работу — бороться с массой и мощными ударами, и еще бить самой. Это надо ставить блок, все больно. Американка бьет, у нее руки толще, мощность больше. Нам сложнее. И наоборот. Нам надо прикладывать больше усилий.

— В первом периоде была жесткая борьба, а во втором — более острожная. Это была ваша установка?

— Там сложно, нужно следить за дыханием. Если выдохнемся, то в третьем раунде нас задушат темпом. Приходится тактически раскладывать бой, чтобы в третьем раунде еще керосин остался (смеется).