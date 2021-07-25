Милонов назвал нечестной Олимпиаду в Токио: «России пытаются создать тяжелые условия»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» подвел итоги второго дня Олимпиады в Токио.

«Сейчас на Олимпиаде нашим тяжело. Я считаю, что результаты на этих соревнованиях не соответствуют действительности. Виталина Бацарашкина — героиня, она победила и соперниц, и судей. России пытаются создать наиболее тяжелые условия. Почти в каждой дисциплине судьи допускают ошибки. Я не считаю, что мы сегодня проиграли два финала справедливо. Это нечестная Олимпиада. Но нашим спортсменам не нужно отчаиваться, они должны перетерпеть все трудности. Команду начали унижать еще до начала соревнований, забрали флаг с гимном. Думаю, что на топ-3 медального зачета будет очень сложно надеяться. Мы ведем борьбу не только в спортивном плане, но и в политическом», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В активе российской команды семь наград — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Медальный зачет Олимпийских игр