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Тарасова — о давлении на российских спортсменов: «Мы сами это сделали!»

16:36
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о международном давлении на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Давление на наших спортсменов из-за отсутствия флага? Все это знали и раньше. В чем тогда дело? Мы давно про флаг все знаем. Какое нам теперь давление? Мы разве ничего не сделали, чтобы у нас флаг забрали? Мы сами сделали! Так и пишите!», сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако перенесена на год из-за пандемии. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Федоров все материалы автора

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