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МОК отделил Крым границей Украины на карте мира

16:43
Официальный сайт Олимпийских игр. Официальный сайт Олимпийских игр.
Официальный сайт Олимпийских игр.
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Официальный сайт Олимпийских игр в Токио обозначил границы Украины на карте мира.

На сайте Olympics.com во всплывающем окне «Olympics Cheer Zone» между материковой частью Украины и полуостровом Крым проведена линия границы.

Эта страница является официальной и имеет отношение к оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. А окно «Olympics Cheer Zone» создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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