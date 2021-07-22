МОК отделил Крым границей Украины на карте мира
16:43
Официальный сайт Олимпийских игр в Токио обозначил границы Украины на карте мира.
На сайте Olympics.com во всплывающем окне «Olympics Cheer Zone» между материковой частью Украины и полуостровом Крым проведена линия границы.
Эта страница является официальной и имеет отношение к оргкомитету Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. А окно «Olympics Cheer Zone» создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.
Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля и завершится 8 августа.
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