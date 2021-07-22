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В Госдуме считают, что нашим спортсменам будет сложно попасть в топ-3 медального зачета на Олимпиаде

16:05
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил шансы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Основные мои ожидания, чтобы не отменили Олимпиаду. Сегодня поступила неприятная новость, что заболело 12 спортсменов в олимпийской деревне. Если процесс заболеваемости среди спортсменов не остановится, встанет вопрос об отмене соревнований. Очень надеюсь, что наши спортсмены выступят достойно, но попасть в тройку медалистов будет очень сложно. У нас есть сложности: ограниченное количество легкоатлетов, баскетболисты не отобрались вообще, также мы будем выступать без флага. Хочется, чтобы наши ребята справились со всеми сложностями. У ребят есть силы и мотивация для больших побед. Главное, чтобы все были здоровы», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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