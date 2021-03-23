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Валерий Сюткин готов исполнить гимн России на Олимпийских играх

16:31

Заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал решение CAS о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио.

«Когда мы побеждаем, то должен звучать гимн, — сказал Сюткин «СЭ». — И необходимо добиваться того, чтобы звучал именно он. Я считаю, что-либо так, либо никак вообще. Замена гимна? Это неправильно, на мой взгляд. Флаг и гимн нельзя заменить».

Сюткин также сказал, что готов исполнить гимн России на ОИ в Токио.

«Спел бы я гимн на Олимпийских играх? Я уже исполнял его неоднократно с Еленой Исинбаевой. И не отказался бы исполнить его вновь, если бы был хороший повод», — добавил Сюткин.

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на Россию.

(Артем Бухаев)

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