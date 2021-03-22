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Сборная России победила Венгрию в заключительном матче отборочного турнира к Олимпиаде

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Венгрии со счетом 29:23 в последнем матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

Сборная России одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе, досрочно гарантировав себе попадание на Олимпиаду.

В женском гандбольном турнире на Олимпийских играх в Токио примут участие 12 команд — сборные России, Анголы, Бразилии, Венгрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Черногории, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Гандбол

ЛОИ квалификация. Женщины

Группа В

Венгрия — Россия — 23:29 (12:14)

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