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Шпажистка Колобова после рождения ребенка хочет выступить на Играх в Токио

19:01
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Призер Олимпиады по фехтованию на шпагах Виолетта Колобова планирует выступить на Играх в Токио.

Колобова в начале марта стала матерью, ее супругом является двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

«Восстанавливаюсь в очень экстремальном режиме, необходимо готовиться к сборам, — сказала Колобова ТАСС. — Через месяц планирую поехать на сборы, нужно подготовиться к первому турниру, который будет в мае в Дубае. Ради выступления на Играх все сейчас и происходит, у меня есть время к ним подготовиться, лицензия у команды уже есть. Мы обсудили это с супругом и семьей и приняли непростое решение, нужно использовать этот шанс».

Колобова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10986509

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