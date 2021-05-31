Стало известно, во сколько обойдется поездка российских спортсменов на Олимпиаду в Токио
Выяснилось, сколько денег потребуется на то, чтобы отправить российских спортсменов на Олимпиаду в Токио.
«На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн руб., но, скорее всего, сумма возрастет. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн руб., связанных с пандемией. При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц», — цитирует Станислава Позднякова «Ведомости».
Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии на этот год. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2021/05/30/871938-katyushu-gimna
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