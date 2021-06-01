На Олимпиаду в Токио прибыли первые спортсмены

Женская сборная Австралии по софтболу стала первой из групп иностранных спортсменов, которые приехали в Японию для участия в Олимпиаде, информирует агентство Kyodo.

В составе команды 28 человек, из них 23 спортсменки. Они прибыли в международный аэропорт Нарита и отправились в префектуру Гумма, чтобы начать тренировки.

Все члены команды заранее вакцинировались от коронавируса. Им также придется каждый день сдавать тесты на наличие вируса.

17 июля команда переедет в олимпийскую деревню. Первый матч пройдет 21 июля — Австралия сыграет с Японией.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.