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На Олимпиаду в Токио прибыли первые спортсмены

07:12

Женская сборная Австралии по софтболу стала первой из групп иностранных спортсменов, которые приехали в Японию для участия в Олимпиаде, информирует агентство Kyodo.

В составе команды 28 человек, из них 23 спортсменки. Они прибыли в международный аэропорт Нарита и отправились в префектуру Гумма, чтобы начать тренировки.

Все члены команды заранее вакцинировались от коронавируса. Им также придется каждый день сдавать тесты на наличие вируса.

17 июля команда переедет в олимпийскую деревню. Первый матч пройдет 21 июля — Австралия сыграет с Японией.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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