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Шубенков заявил, что рассчитывает и выступить на Олимпиаду в Токио

16:24
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Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что рассчитывает в скором времени получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио.

««Ситуация пока не разрешилась, но скоро разрешится, я надеюсь. Еще Олимпийские игры не потеряны», — сказал Шубенков, подавший заявку на получение нейтрального статуса 5 мая, в интервью ТАСС.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали письма.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11508389

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