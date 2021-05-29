Шубенков заявил, что рассчитывает и выступить на Олимпиаду в Токио

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что рассчитывает в скором времени получить статус нейтрального атлета и выступить на Олимпийских играх в Токио.

««Ситуация пока не разрешилась, но скоро разрешится, я надеюсь. Еще Олимпийские игры не потеряны», — сказал Шубенков, подавший заявку на получение нейтрального статуса 5 мая, в интервью ТАСС.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали письма.