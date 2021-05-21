Стал известен состав сборной Франции по баскетболу на Олимпиаду
Главный тренер сборной Франции Венсан Колле объявил состав команды на Олимпийские игры в Токио. В список попали шесть игроков из НБА и семь из Евролиги.
Состав сборной Франции:
защитники — Томас Эртель («Виллербан»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Франк Нтиликина («Нью-Йорк Никс»), Эван Фурнье («Бостон Селтикс»), Нандо Де Коло («Фенербахче»).
форварды — Николя Батюм («Лос-Анджелес Клипперс»), Тимоте Луваву-Кабарро («Бруклин Нетс»), Амат Мбайе («Каршияка»), Гершон Ябуселе («Виллербан»).
центровые — Руди Гобер («Юта Джаз»), Мустафа Фалль («Виллербан»), Венсан Пуарье («Реал»).
резерв — Айзея Кординье («Нантер»), Аксель Тупан («Милуоки Бакс»), Уильям Ховард («Виллербан»), Матиас Лессор («Монако»).
Франция сыграет в группе А с Ираном, США и победителем квалификационного турнира в Канаде.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю