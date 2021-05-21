Стал известен состав сборной Франции по баскетболу на Олимпиаду

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле объявил состав команды на Олимпийские игры в Токио. В список попали шесть игроков из НБА и семь из Евролиги.

Состав сборной Франции:

защитники — Томас Эртель («Виллербан»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Франк Нтиликина («Нью-Йорк Никс»), Эван Фурнье («Бостон Селтикс»), Нандо Де Коло («Фенербахче»).

форварды — Николя Батюм («Лос-Анджелес Клипперс»), Тимоте Луваву-Кабарро («Бруклин Нетс»), Амат Мбайе («Каршияка»), Гершон Ябуселе («Виллербан»).

центровые — Руди Гобер («Юта Джаз»), Мустафа Фалль («Виллербан»), Венсан Пуарье («Реал»).

резерв — Айзея Кординье («Нантер»), Аксель Тупан («Милуоки Бакс»), Уильям Ховард («Виллербан»), Матиас Лессор («Монако»).

Франция сыграет в группе А с Ираном, США и победителем квалификационного турнира в Канаде.