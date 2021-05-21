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Двукратный олимпийский чемпион Кристиан Тейлор попустит Игры в Токио из-за травмы

07:56

Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в тройном прыжке Кристиан Тейлор пропустит Олимпиаду в Токио. На соревнованиях в чешской Остраве 30-летний американский легкоатлет порвал ахилл и сразу же перенес операцию в связи с этой травмой. Шансов восстановиться за то время, что остается до Игр-2020, у него нет. Тейлор намеревался повторить рекорд советского прыгуна тройным Виктора Санеева, который выигрывал три Олимпиады подряд. Но теперь в этой дисциплине будет новый чемпион. Фаворитами становятся американец Уилл Клэй и Уго-Фабрис Занго из Буркина-Фасо, выигравший соревнования в Остраве.

(Олег Шамонаев)

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