В МОК заявили об отсутствии сомнений в безопасности Олимпиады в Токио

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что не сомневается в безопасности Олимпиады в Токио для участников соревнований и граждан Японии.

«Сейчас ясно, как никогда, что эти Игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа», — приводит ТАСС слова Коутса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.