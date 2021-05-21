В МОК заявили об отсутствии сомнений в безопасности Олимпиады в Токио
13:58
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что не сомневается в безопасности Олимпиады в Токио для участников соревнований и граждан Японии.
«Сейчас ясно, как никогда, что эти Игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа», — приводит ТАСС слова Коутса.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Артем Резников не виновен» — самые приятные слова в моей жизни». Как звездный боец АСА несправедливо попал в тюрьму
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю