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В МОК заявили об отсутствии сомнений в безопасности Олимпиады в Токио

13:58
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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что не сомневается в безопасности Олимпиады в Токио для участников соревнований и граждан Японии.

«Сейчас ясно, как никогда, что эти Игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа», — приводит ТАСС слова Коутса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11437521

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