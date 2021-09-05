Синхронистка Шишкина рассказала о карантине перед встречей с президентом

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина довольна тем, что ей нужно пробыть в карантине несколько дней перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему же мы вынуждены находиться на изоляции в течение 8 дней? Потому что, к сожалению, в мире до сих пор есть ковид и различные ограничения, с ним связанные. На 10 сентября у олимпийцев запланирована встреча с президентом и членами правительства РФ. Именно для этой встречи мы и проходим карантин.

И знаете, что я об этом думаю? Что у меня начался шикарный отпуск. Последние три недели вы видели в моих сторис, какие у меня были насыщенные дни. Встречи, съемки, интервью, праздники и так далее. По факту я еще не отдыхала после Олимпийских игр. И тут такой подарок», — написала Шишкина в Instagram.