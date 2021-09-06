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Исключенная из заявки на Олимпиаду-2020 белоруска Сафронова собирается выступать за Польшу

07:25

Белорусская наездница Ольга Сафронова решила не возвращаться на родину, сообщает «Прессбол».

По сведениям источника, спортсменке оформили польскую гуманитарную визу. Сафронова надеется продолжить карьеру в составе сборной Польши.

Ранее действующая чемпионка Белоруссии и финалистка Кубка мира-2019 была заявлена от Белоруссии на Олимпиаду-2020 в Токио, но перед турниром ее исключили из-за найденного у одной из лошадей допинга. После повтороного теста лошади в Польше результат на допинг оказался отрицательным.

На Олимпиаде-2020 от Белоруссии должна была выступить легкоатлетка Кристина Тимановская в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

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Сергей Разин все материалы автора

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