Назван состав сборной России по парусному спорту на Олимпиаду в Токио

Президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) утвердил состав делегации на Олимпийские игры в Токио, информирует сайт организации.

В состав команды вошли: Павел Созыкин, Денис Грибанов (оба — класс 470), Сергей Комиссаров («Лазер»), Екатерина Зюзина («Лазер-радиал»), Александр Аскеров, Анна Хворикова (RS:Х). Главный тренер сборной России — Наталья Иванова.

Призер Олимпиады-2016 в классе RS:Х Стефания Елфутина не включена в состав. У нее в 2018 году были проблемы со здоровьем и нет медицинского допуска к тренировкам и соревнованиям.