Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Назван состав сборной России по парусному спорту на Олимпиаду в Токио

12:42

Президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) утвердил состав делегации на Олимпийские игры в Токио, информирует сайт организации.

В состав команды вошли: Павел Созыкин, Денис Грибанов (оба — класс 470), Сергей Комиссаров («Лазер»), Екатерина Зюзина («Лазер-радиал»), Александр Аскеров, Анна Хворикова (RS:Х). Главный тренер сборной России — Наталья Иванова.

Призер Олимпиады-2016 в классе RS:Х Стефания Елфутина не включена в состав. У нее в 2018 году были проблемы со здоровьем и нет медицинского допуска к тренировкам и соревнованиям.

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Видео: рэпер на BMW пытается переехать подростка в Питере
В правительстве Крыма объяснили инцидент с «человеком из шкафа»
Мать избила и связала своих дочерей в отеле в Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд