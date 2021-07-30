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Сборная Японии установила рекорд по золотым медалям на Олимпиаде в Токио

14:58
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Сборная Японии на своей домашней Олимпиаде установила рекорд по золотым медалям за всю историю. Спортсмены этой страны на сегодняшний день, 30 июля, завоевали 17 золотых медалей.

Это на одну медаль больше предыдущего достижения, установленного сборной Японии на Играх 1964 года в Токио и 2004 года в Афинах.

На данный момент Япония в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Токио занимает второе место. Впереди по золотым медалям только сборная Китая, у которой 18 наград высшего достоинства. Далее идут сборные США (14 золотых) и России (10).

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