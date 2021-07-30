Песков прокомментировал критику Лукашенко сборной Белоруссии за отсутствие медалей на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о критике президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес сборной страны за отсутствие медалей на Олимпиаде.

«Он (Лукашенко) не обращался к спортсменам, когда об этом говорил, он обращался к спортивным чиновникам. И говорил он как раз о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, иногда просто занимаются таким туризмом в то время, когда спортсмены, как наша Мартьянова (рапиристка) не только себя не жалеют, но свое здоровье не жалеют», — цитирует Пескова ТАСС.

Отметим, сборная Белоруссии пока не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Токио.