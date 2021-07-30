Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Песков прокомментировал критику Лукашенко сборной Белоруссии за отсутствие медалей на Олимпиаде

14:20
Теги:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о критике президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес сборной страны за отсутствие медалей на Олимпиаде.

«Он (Лукашенко) не обращался к спортсменам, когда об этом говорил, он обращался к спортивным чиновникам. И говорил он как раз о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, иногда просто занимаются таким туризмом в то время, когда спортсмены, как наша Мартьянова (рапиристка) не только себя не жалеют, но свое здоровье не жалеют», — цитирует Пескова ТАСС.

Отметим, сборная Белоруссии пока не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Олимпиада-2020, Веснина/Карацев — Стоянович/Джокович: время начала и где смотреть
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как часто можно есть рыбу?