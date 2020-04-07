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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

С завтрашнего дня в Японии прекратят открытую демонстрацию олимпийского огня из-за коронавируса

18:06

Японцы прекратят открытую демонстрацию олимпийского огня в национальном тренировочном центре японского города Фукусима из-за угрозы распространения коронавируса.

Как поясняет Reuter, выставка Олимпийского огня должна была проходить в Фукусиме до конца месяца, однако из-за угрозы распространения Оргкомитет Токио-2020 принял решение приостановить ее.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник 7 апреля объявил о введении чрезвычайного положения и предоставлении властям более широких полномочий.

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