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Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

17:43
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Российские болельщики начали получать деньги за билеты на летнюю Олимпиаду в Токио. Из-за пандемии коронавируса Игры смогут посетить только жители Японии.

«Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать, — сказала директор по связям компании «Матч хоспиталити», которая является официальным авторизированным продавцом билетов на Игры, Мария Изотова. Ее слова приводит ТАСС 11 мая. — Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, что часть болельщиков уже получила свои деньги».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11344057

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