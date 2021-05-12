Синхронистка Субботина рассказала, как она отреагировала на пропуск Олимпиады

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала о том, какой была ее реакция на то, что ей придется пропустить Олимпиаду в Токио.

«Нынешний сезон для меня закончен, — цитирует спортсменку RT 12 мая. — Я возвращаюсь в Москву, ложусь в больницу. На 20 мая у меня назначена операция по исправлению носовой перегородки. Если в ухе осталась вода, значит, будут делать проколы и ее откачивать. Ни одного шанса на быстрое восстановление у меня нет: после операции я буду должна провести минимум полтора месяца без каких бы то ни было нагрузок, а девочки в это время уже будут находиться на заключительном сборе в Улан-Удэ.

К сожалению, она (травма — прим. «СЭ») случилась, и это стало окончательной точкой в плане моих надежд (на участие в Олимпиаде — прим. «СЭ»). Естественно, я расстроилась, плакала, было очень обидно, но сейчас я смотрю на ситуацию так: не получилось в этот раз — значит, получится в следующий. Значит, именно так все должно быть«.

Субботина ранее одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.