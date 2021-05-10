Визит главы МОК Баха в Японию планируют перенести на июнь из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может перенести визит в Японию, который запланировал на 17 мая, сообщил японский телеканал Fuji News.

По информации источника, Бах может перенести визит из-за усугубления ситуации с коронавирусом в Японии. На прошлой неделе правительство страны продлило режим чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширило режим на префектуры Фукуока и Айти. В случае отмены ограничений визит президента МОК может быть организован в середине июня.

Ранее стало известно, что Бах планировал 17 мая посетить мероприятие в Хиросиме. А 18 апреля встретиться с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Ожидалось, что стороны подтвердят свою приверженность проведению Олимпийских игр в полной безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии турнир был перенесен на год. Соревнования запланированы с 23 июля по 8 августа 2021 года.