Россия проиграла Мексике в отборочном турнире Олимпиады

В отборочном турнире мужского баскетбольного турнира Олимпиады в Токио сборная Мексики победила команду России (72:64).

В группе А3 также выступает сборная Германии. Ранее немцы обыграли мексиканцев (82:76) и возглавили турнирную таблицу группы. Борьбу за путевку на Игры продолжат две из трех команд.

Следующий матч россияне проведут против Германии. Игра состоится 1 июля. Мексика уже обеспечила себе путевку в полуфинал. Второе место в плей-офф разыграют Россия и Германия. Немцев устроит любая победа, россиянам необходимо будет опережать их по разности очков во всех играх.

Олимпиада

Отборочный турнир

Мужчины

Группа А3

Мексика — Россия — 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)