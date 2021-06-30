Россия проиграла Мексике в отборочном турнире Олимпиады
19:25
В отборочном турнире мужского баскетбольного турнира Олимпиады в Токио сборная Мексики победила команду России (72:64).
В группе А3 также выступает сборная Германии. Ранее немцы обыграли мексиканцев (82:76) и возглавили турнирную таблицу группы. Борьбу за путевку на Игры продолжат две из трех команд.
Следующий матч россияне проведут против Германии. Игра состоится 1 июля. Мексика уже обеспечила себе путевку в полуфинал. Второе место в плей-офф разыграют Россия и Германия. Немцев устроит любая победа, россиянам необходимо будет опережать их по разности очков во всех играх.
Олимпиада
Отборочный турнир
Мужчины
Группа А3
Мексика — Россия — 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)
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