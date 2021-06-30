Путин заявил, что права российских атлетов нужно защитить из-за политизации в спорте

Президент России Владимир Путин пообещал уделить особое внимание юридической поддержке российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что тема политизации спорта остается актуальной.

«Особое внимание мы обязательно уделим дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады, — цитирует Путина ТАСС 30 июня. — Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня.

Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру. Далеко за пределами своих национальных юрисдикций».

Президент встретился с олимпийской сборной России перед стартом Игр в Токио (Япония). Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.