Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Путин заявил, что права российских атлетов нужно защитить из-за политизации в спорте

18:13
Владимир Путин. Фото "СЭ".
Владимир Путин. Фото &quot;СЭ&quot;.
Теги:

Президент России Владимир Путин пообещал уделить особое внимание юридической поддержке российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что тема политизации спорта остается актуальной.

«Особое внимание мы обязательно уделим дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады, — цитирует Путина ТАСС 30 июня. — Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня.

Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру. Далеко за пределами своих национальных юрисдикций».

Президент встретился с олимпийской сборной России перед стартом Игр в Токио (Япония). Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11790313

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020
Дело возбудили в Красноярске после обращения россиянки на прямую линию
Уголовное дело возбудили после жалобы Путину жительницы Красноярска
Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане