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Веснина рассказала, что возобновила карьеру только из-за Олимпийских игр

15:44
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, почему приняла решение возобновить карьеру после рождения ребенка.

«Я понимала, что после рождения ребенка будет сложно вернуться, так и получилось. Мне очень помогали родители, муж и Андрей Чесноков. Но если бы не перенесли Олимпиаду, то никакого возвращения бы не было. Я и вернулась только из-за Олимпийских игр. Конечно, турниры «Большого шлема» тоже очень важны, но основным мотивационным моментом стала Олимпиада», — приводит слова Весниной ТАСС.

На Олимпиаде-2020 Веснина вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряную медаль теннисного турнира в миксте, уступив в финале Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12104345

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Сергей Разин все материалы автора

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