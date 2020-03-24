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Президент ИИХФ Фазель считает, что было бы удобнее перенести Олимпиаду на осень

16:51
Рене Фазель. Фото ИИХФ.
Рене Фазель. Фото ИИХФ.
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение о переносе летней Олимпиады-2020 года. Ранее стало известно, что она пройдет не позднее лета 2021 года. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса.

— Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре, — цитирует Фазеля ТАСС. — Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Игр осенью были бы проблемы, но перенести Олимпиаду на конец сентября — октябрь было бы гораздо удобней, чем провести их в следующем году. На следующее лето запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике, водным видам спорта. У других федераций также есть свои турниры.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8065437

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