Поздняков прокомментировал открытие экипировочного центра сборной России
11:28
Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время пресс-подхода на открытии экипировочного центра сборной России сказал, что встал в очередь на экипировку.
«Я встал в очередь. Все строго, все по списку. Без каких-либо преференций», — сказал Поздняков.
Сегодня в Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной для участия в Олимпийских играх в Токио.
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