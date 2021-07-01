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Поздняков прокомментировал открытие экипировочного центра сборной России

11:28

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время пресс-подхода на открытии экипировочного центра сборной России сказал, что встал в очередь на экипировку.

«Я встал в очередь. Все строго, все по списку. Без каких-либо преференций», — сказал Поздняков.

Сегодня в Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной для участия в Олимпийских играх в Токио.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

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