Поздняков прокомментировал открытие экипировочного центра сборной России

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время пресс-подхода на открытии экипировочного центра сборной России сказал, что встал в очередь на экипировку.

«Я встал в очередь. Все строго, все по списку. Без каких-либо преференций», — сказал Поздняков.

Сегодня в Москве открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной для участия в Олимпийских играх в Токио.