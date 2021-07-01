В Москве открылся экипировочный центр сборной России

В Москве в торговом центре «Арена Плаза» открылся экипировочный центр ZASPORT для экипировки сборной яркости для участия в Олимпийских играх в Токио.

Сегодня здесь экипировались дзюдоисты, регбисты и фехтовальщики. Экскурсию по примерочным и самому центру посетили президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков и основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.