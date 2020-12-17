Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что запрет на посещение спортивных турниров представителям государственных властей России вызывает большие вопросы, а также рассказал о нюансах по использованию национальной символики.

— Много вопросов вызывает запрет на участие представителей государства в крупных спортивных мероприятиях, — считает Поздняков. — При одновременной оговорке, что он не распространяется на случаи, когда поступает предложение от руководства страны-организатора. В решении CAS напрямую упоминается президент России — честно говоря, не могу найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требования отдельно взятой неправительственной организации распространить ограничительные меры на главу суверенного государства. Мы занимаем твердую позицию о недопустимости такого подхода.

Что касается символики — CAS на два года ограничивает использование флага и гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. На всех остальных соревнованиях, включая Европейские игры, чемпионаты Европы, все молодежные и юношеские старты, другие мультиспортивные мероприятия, а также отборочные турниры к Олимпийским играм запрет не распространяется. Также слово «Россия» может использоваться при определенных условиях, что позволяет сохранить визуализацию национальной принадлежности олимпийской команды.

Напомним, что CAS в четверг частично удовлетворил требования по иску ВАДА к РУСАДА, и наложил ряд ограничений на выступление российских спортсменов на крупных турнирах в течение двух лет.

(Антон Бабошин)