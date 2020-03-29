Платежная компания продлит сотрудничество с атлетами в связи с переносом Олимпиады

Компания VISA объявила, что продлит сотрудничество со спортсменами в связи с переносом Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает AP. У многих атлетов были заключены соглашения с VISA до Игр-2020, однако из-за пандемии коронавируса Олимпиада была отложена на более поздний срок.

Представитель VISA Крис Кертин заявил, что спортсмены могут не волноваться из-за истекающих соглашений, которые будут продлены на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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