Матыцин: «Ограничения России на Играх являются формальными»

Министр спорта Олег Матыцин во время церемонии открытия форума SportForumLive подчеркнул: ограничения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые будут распространятся на российских олимпийцев на предстоящих Играх, являются формальными. По его словам, реально ущемить их права никто не может.

«Мы понимаем сложности, связанные с ограничениями, но реально Россию ограничить никто не может. Мы полноценная страна и остаемся надежным партнером международного спортивного сообщества», — цитирует ТАСС Матыцина, который также отметил, что олимпийская команда будет бороться за попадание в тройку сильнейших в медальном зачете.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без национальных символов.

23 июля состоится церемония открытия Олимпийских игры в Токио, ожидается, что в них примут участие порядка 350 российских спортсменов.