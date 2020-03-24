Оргкомитет Олимпиады-2020 рассмотрит вопрос о возможности проведения Игр 30 марта

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 30 марта проведет заседание исполнительного совета, где рассмотрит вопрос о возможности проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.

— Сообщаем вам, что Токийский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр проведет заседание исполнительного совета в офисах Олимпийского комитета Японии и Спортивной ассоциации Японии в понедельник, 30 марта 2020 года, — цитируют «РИА «Новости» сообщение пресс-службы оргкомитета Олимпиады-2020.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или отложены почти все крупные соревнования, включая отборочные турниры на Игры в Токио.

Национальные олимпийские комитеты Канады, Австралии и Норвегии уже объявили о бойкоте Игр, если они не будут перенесены на более благоприятное время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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