Организаторы Олимпийских игр в Токио разрешат участникам приносить в деревню спортсменов алкогольные напитки, которые можно будет употреблять только в своих номерах, сообщает японское издание Kyodo.

По информации источника, оргкомитет Игр также будет раздавать презервативы участникам, только не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от олимпийской традиции, начатой в 1988 году, чтобы повысить осведомленность о СПИДе.

21 июня пять организаторов игр, включая правительства Японии и Токио, а также Международный олимпийский комитет, примут решение о том, сколько зрителей будет допущено на объекты. Пока это число варьируется на отметке в 20 тысяч.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.