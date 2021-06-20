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Организаторы Олимпийских игр в Токио разрешат участникам приносить в деревню спортсменов алкогольные напитки

20:29
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Организаторы Олимпийских игр в Токио разрешат участникам приносить в деревню спортсменов алкогольные напитки, которые можно будет употреблять только в своих номерах, сообщает японское издание Kyodo.

По информации источника, оргкомитет Игр также будет раздавать презервативы участникам, только не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от олимпийской традиции, начатой в 1988 году, чтобы повысить осведомленность о СПИДе.

21 июня пять организаторов игр, включая правительства Японии и Токио, а также Международный олимпийский комитет, примут решение о том, сколько зрителей будет допущено на объекты. Пока это число варьируется на отметке в 20 тысяч.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/06/ba6f35ff3569-japan-mulls-20000-spectator-cap-for-tokyo-games-opening-ceremony.html?phrase=alcohol&words=Alcohol,alcoholic,alcohol

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