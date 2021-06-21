Сборная Новой Зеландии включила трансгендера в состав на Олимпиаду

Трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный олимпийский комитет.

«Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины - Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин - Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты - дебютанты Олимпийских игр», - говорится в сообщении НОК.

По информации источника, Лорел Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. Глава новозеландского олимпийского комитета Керейн Смит заявил, что 43-летняя Хаббард соответствует всем критериям Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и рекомендациям МОК для трансгендерных спортсменов.

«Гендерная идентичность в спорте является весьма чувствительным и сложным вопросом, требующим баланса между правами человека и справедливостью в соревнованиях. Однако мы придерживаемся принципов инклюзивности и уважения ко всем, а потому стремимся поддерживать всех новозеландских спортсменов», - приводит слова Смита ТАСС.

Спортсмены-трансгендеры могут принимать участие в Играх с 2016 года даже без смены пола, согласно рекомендации МОК. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям.

Сегодня политика международного олимпийского комитета отличается, и хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.