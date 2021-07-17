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Организаторы Игр в Токио подтвердили первый случай заражения коронавирусом в олимпийской деревне

09:34
Организаторы Игр в Токио подтвердили первый случай заражения коронавирусом в олимпийской деревне. Фото AFP
Организаторы Игр в Токио подтвердили первый случай заражения коронавирусом в олимпийской деревне. Фото AFP
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Оргкомитет Токио-2020 подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в столице Японии, информирует Inside the Games.

Ранее местные СМИ узнали о положительном результате теста члена одной из иностранных сборных. При этом, как сообщалось, это был не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом также не сообщалось.

Организаторы подтвердили, что заболел функционер делегации, а не спортсмен. Он помещен на 14-дневный карантин. При этом отмечается, что по прилету в Токио его тест был отрицательным, а анализ, взятый уже в олимпийской деревне, дал положительный результат.

Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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