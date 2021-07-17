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«Пиар дороже результата». Представители Минспорта пытаются проникнуть на базу российских стрелков перед Олимпиадой

11:33

Стрелковый Союз России на своем сайте под заголовком «Пиар дороже результата» сообщил о том, что представители Министерства спорта Российской Федерации в целях личного пиара пытаются проникнуть на закрытую тренировочную базу сборной команды во Владивостоке.

Там спортсмены проходят последний этап подготовки к Олимпийским Играм в Токио.

Как отмечается, на базу стараются проникнуть без согласования с тренерским составом и руководством федерации. Стрелковый Союз России подчеркнул, что Министерство отказалось финансировать подготовку на весь 2021 год. Финансирование осуществляется исключительно за счет спонсорских и заемных средств.

Дополнительная информация:

http://shooting-russia.ru/news/other/16126/

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