«Пиар дороже результата». Представители Минспорта пытаются проникнуть на базу российских стрелков перед Олимпиадой

Стрелковый Союз России на своем сайте под заголовком «Пиар дороже результата» сообщил о том, что представители Министерства спорта Российской Федерации в целях личного пиара пытаются проникнуть на закрытую тренировочную базу сборной команды во Владивостоке.

Там спортсмены проходят последний этап подготовки к Олимпийским Играм в Токио.

Как отмечается, на базу стараются проникнуть без согласования с тренерским составом и руководством федерации. Стрелковый Союз России подчеркнул, что Министерство отказалось финансировать подготовку на весь 2021 год. Финансирование осуществляется исключительно за счет спонсорских и заемных средств.