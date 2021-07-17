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Двое кенийцев не попали на Олимпиаду из-за проблем с допинг-тестированием

08:43
Двое кенийцев не попали на Олимпиаду из-за проблем с допинг-тестированием. Фото Twitter
Двое кенийцев не попали на Олимпиаду из-за проблем с допинг-тестированием. Фото Twitter

Два бегуна из сборной Кении исключены из заявки на Олимпиаду в Токио из-за того, что не прошли необходимое количество внесоревновательных допинг-тестов. Отстранены бегун на 1500 метров Камар Этианг и барьерист Мойталел Наадокила, выступающий на дистанции 400 метров с барьерами.

Ходоки Самуэль Гатимба и Эмили Нги также не поедут в Токио, так как их квалификационные результаты на кенийских соревнованиях не признала международная федерация — на этих стартах отсутствовал представитель World Athletics. Кенийская газета Daily Nation сообщила, что Гатимба и Нги отказались покинуть базу сборной в Найроби, поскольку считают себя жертвами заговора.

После многочисленных допинговых скандалов с кенийцами ВАДА требует, чтобы у всех спортсменов из этой страны, выступающих на международном уровне, были как минимум три внесоревновательных теста в течение 10 месяцев. Между разными тестами должно пройти не менее трех недель. 18-летний Камар Этианг, сенсационно завоевавший путевку в Токио, не входил в международный пул и физически не успевает пройти все тесты.

Снятие Этианга открыло дорогу на Олимпиаду чемпиону мира на дистанции 1500 метров Тимоти Черуйоту, который провалил национальный отбор. Уже после неудачного выступления в олимпийской квалификации Черуйот выиграл золото на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и Монако.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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