В Токио погасили огонь Олимпиады
16:15
Олимпийский огонь в чаше Национального стадиона в Токио был потушен после церемонии закрытия Игр-2020.
Отметим, что после церемонии открытия Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на стадионе уже был потушен. В отличие от всех предыдущих олимпиад, огонь не горел в чаше главного стадиона на протяжении всех соревнований.
На время соревнований пламя перенесли в чашу, расположенную на набережной Токио. Там находятся многие объекты Игр, а также главный пресс-центр.
При этом перед закрытием Олимпиады 8 августа олимпийский огонь вновь вернули на стадион.
XXXII летние Олимпийские игры завершились 8 августа. Изначально соревнования должны были состояться год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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