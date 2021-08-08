В Токио погасили огонь Олимпиады

Олимпийский огонь в чаше Национального стадиона в Токио был потушен после церемонии закрытия Игр-2020.

Отметим, что после церемонии открытия Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на стадионе уже был потушен. В отличие от всех предыдущих олимпиад, огонь не горел в чаше главного стадиона на протяжении всех соревнований.

На время соревнований пламя перенесли в чашу, расположенную на набережной Токио. Там находятся многие объекты Игр, а также главный пресс-центр.

При этом перед закрытием Олимпиады 8 августа олимпийский огонь вновь вернули на стадион.

XXXII летние Олимпийские игры завершились 8 августа. Изначально соревнования должны были состояться год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.