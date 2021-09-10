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Министр Матыцин заявил, что подготовка российских спортсменов за рубежом финансово обременительна

16:44
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подготовка российских спортсменов к крупным турнирам требует больших финансовых затрат. Об этом он сказал на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

«Владимир Владимирович, хотели бы попросить вашей поддержки, — цитирует Матыцина ТАСС. — Речь идет о программе развития учебно-тренировочных баз, которые позволят обеспечить подготовку команд исключительно на территории России. Подготовка за рубежом финансово обременительна и содержит риски при питании и подготовке спортсменов. Федеральные округа в состоянии обеспечить круглогодичную подготовку сборных«.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12354855

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Евгений Петров все материалы автора

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