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Путин поздравил главу ОКР с успехом сборной России на Олимпиаде в Токио

16:37

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова с успешным выступлением на Играх в Токио не только российской сборной в целом, но и его дочери Софии Поздняковой.

«Поздравляю вас с успешным выступлением нашей команды, ну — и с вашими успехами как тренера. Я так понимаю, так или иначе, вы все-таки причастны к тренировочному процессу вашей дочери», — с улыбкой обратился в пятницу Путин к Позднякову на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

«У вас двойной праздник, двойная победа», — подчеркнул президент. Глава ОКР поблагодарил Путина за поздравление.

Фехтовальщица София Позднякова завоевала на минувшей летней Олимпиаде в Токио две золотых медали (в одиночном и в командном турнирах). Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12355187

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Роман Шишов все материалы автора

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