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Стало известно, какие машины получат призеры Олимпиады из России

11:08
Стало известно, какие машины получат призеры Олимпиады из России. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Стало известно, какие машины получат призеры Олимпиады из России. Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Золотые медалисты Олимпиады в Токио получат автомобили BMW X5, информирует ТАСС. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

Серебряные и бронзовые призеры получат BMW X3 различных комплектаций.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

На Паралимпиаде россияне стали четвертыми в общем зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.

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Роман Шишов все материалы автора

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