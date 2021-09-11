Стало известно, какие машины получат призеры Олимпиады из России

Золотые медалисты Олимпиады в Токио получат автомобили BMW X5, информирует ТАСС. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

Серебряные и бронзовые призеры получат BMW X3 различных комплектаций.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

На Паралимпиаде россияне стали четвертыми в общем зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.