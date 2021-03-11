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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Объявлен состав сборной России по греко-римской борьбе на европейский отбор к Олимпиаде

12:17

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал состав команды на европейский отборочный турнир к Олимпиаде в Токио.

За три лицензии в составе российской команды будут бороться призер Олимпийских игр, чемпион мира Сергей Семенов (до 130 кг), чемпион мира и Европы Александр Чехиркин (до 77 кг) и действующий чемпион России и обладатель Кубка мира в личном зачете Милад Алирзаев (до 87 кг).

Турнир пройдет с 18 по 21 марта в Будапеште. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10878395

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