Власти Японии намерены провести Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков

Правительство Японии решило провести Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио без иностранных болельщиков, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, данное решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса.

Паралимпиада в Токио также была перенесена на 2021 год из-за пандемии. Она пройдет с 24 августа по 5 сентября.