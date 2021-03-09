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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Власти Японии намерены провести Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков

17:18
Олимпиада в Токио. Фото AFP
Олимпиада в Токио. Фото AFP

Правительство Японии решило провести Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио без иностранных болельщиков, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, данное решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса.

Паралимпиада в Токио также была перенесена на 2021 год из-за пандемии. Она пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/03/4f0072fe1b20-spectators-not-allowed-at-start-of-tokyo-olympic-torch-relay.html

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