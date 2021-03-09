Власти Японии намерены провести Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков
Правительство Японии решило провести Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио без иностранных болельщиков, сообщает агентство Kyodo.
По информации источника, данное решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса.
Паралимпиада в Токио также была перенесена на 2021 год из-за пандемии. Она пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/news/2021/03/4f0072fe1b20-spectators-not-allowed-at-start-of-tokyo-olympic-torch-relay.html
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