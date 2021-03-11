Матыцин считает, что требования Роспотребнадзора не помешают подготовке российских спортсменов к ОИ-2020

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением, что требования Роспотребнадзора не мешают тренироваться спортсменам сборной России.

«Вчера был выбран на очередной срок Томас Бах, мы поздравили его, надеемся, что проделанная работа позволит провести в намеченные сроки Олимпийские игры. Российская команда готовится с учетом нынешней ситуации и соблюдением требований Роспотребнадзора. Но это не мешает подготовке. У меня есть уверенность, что с определенными ограничениями игры состоятся, россияне выступят на них.

ОКР, федерации и Минспорт делают все, чтобы создать необходимые условия для подготовки. Особое внимание уделяем медицинскому обеспечению, ведь здоровье сейчас самое важное», — цитирует ТАСС Матыцина.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены из-за пандемии COVID-19. Соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.