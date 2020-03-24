NHK: Япония готова согласиться на перенос Олимпиады в Токио на 2021 год

Власти Японии и Организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио согласовывают проведение телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом для обсуждения дальнейшей судьбы Игр в связи с распространением коронавируса, сообщает NHK.

По информации источника, разговор должен состояться в течение дня. С японской стороны в нем будут участвовать премьер-министр страны Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета Игр-2020 Есиро Мори. Они планируют обсудить вариант переноса Олимпиады и определиться с возможными новыми сроками проведения соревнований.

Также, сообщается, что Япония готова согласиться на перенос Олимпиады в Токио максимум на один год, поскольку в 2022 году должны состояться зимние Игры в Пекине, поэтому перенос соревнований, по мнению японской стороны, может вызвать проблемы. По информации источника, телефонный разговор японских представителей и Баха состоится около 14 часов по московскому времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В Бразилии около 2 тысяч зараженных коронавирусом, зафиксировано 34 летальных исхода.

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