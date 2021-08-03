На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев коронавируса

На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.

Среди новых заразившихся — один спортсмен, имя которого не сообщается.

Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 299 человек.