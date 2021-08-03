На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев коронавируса
05:58
На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.
Среди новых заразившихся — один спортсмен, имя которого не сообщается.
Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 299 человек.
Дополнительная информация:
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/qyugo6ktihxpnahsiidu.pdf
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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