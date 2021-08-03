Россия определится со знаменосцем на закрытие Олимпиады накануне церемонии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда российская команда определится со знаменосцем на церемонию закрытия Олимпиады в Токио.

«Со знаменосцем на закрытие мы еще не определились. Планируем это сделать ближе к концу Игр, где-то за день до их окончания», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится 8 августа.