Россия определится со знаменосцем на закрытие Олимпиады накануне церемонии
05:24
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда российская команда определится со знаменосцем на церемонию закрытия Олимпиады в Токио.
«Со знаменосцем на закрытие мы еще не определились. Планируем это сделать ближе к концу Игр, где-то за день до их окончания», — приводит ТАСС слова Позднякова.
Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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