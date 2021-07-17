Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

На Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады

12:06
Теги:

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об использовании звукового сопровождения во время Олимпиады-2020.

«Для спортсменов будет использована современная технология — иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр, — сказал Бах. — Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», — сказал Бах во время онлайн-конференции.

Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?
"Приятного мало": жена госпитализированного Боярского о его состоянии
В «Нафтогазе» заявили об изменении позиции Меркель по СП-2
У каких женщин чаще рождаются мальчики
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд