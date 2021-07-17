На Играх в Токио будут использовать интершум с предыдущей Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об использовании звукового сопровождения во время Олимпиады-2020.

«Для спортсменов будет использована современная технология — иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр, — сказал Бах. — Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками», — сказал Бах во время онлайн-конференции.

Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.